BoxingScene: Геннадий Головкин отказался от пояса IBF

Геннадий Головкин. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Выступающий в среднем весе казахстанский боксер-профессионал Геннадий Головкин освободил титул IBF (Международная боксерская федерация), пишет Boxingscene.com.

По информации источника, Геннадий отказался от встречи с обязательным претендентом бразильцем Эскивой Фалькао. По этой причине Головкин решил освободить титул IBF, который он завоевал в 2019 году после победы над украинцем Сергеем Деревянченко.

Сообщается, что за вакантный пояс Международной боксерской федерации в среднем весе сразятся Эскива Фалькао и австралиец Майкл Зерафа.

Таким образом, теперь Геннадий Головкин владеет лишь одним титулом - WBA Super (Всемирная боксерская ассоциация). Здесь обязательным претендентом на пояс является кубинец Эрисланди Лара.

Напомним, что 40-летний казахстанский боксер не выходил на ринг после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2008539-boxingscene-gennadiy-golovkin-otkazalsya-ot-poyasa-ibf/