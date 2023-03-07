Геннадий Головкин. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назначила на 13 марта торги на право проведения поединка между казахстанцем Геннадием Головкиным и кубинцем Эрисланди Ларой, пишет Boxingscene.com.

Ранее WBA обязала обе стороны договориться об организации боя.

Как сообщает источник, Головкин и Лара не сумели прийти к согласию за отведенный период времени и теперь, 13 марта, пройдут торги на право проведения поединка.

По условиям торгов Геннадий получит 75% от призового фонда, предложенного победителем. В случае, если кто-то из сторон откажется от встречи, то будет лишен титула.

Напомним, что Геннадий Головкин является суперчемпионом Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в среднем весе. Тогда как Эрисланди Лара владеет поясом WBA Regular.

Не так давно 40-летний казахстанский боксер лишился титула IBF из-за нежелания биться с обязательным претендентом бразильцем Эскивой Фалькао.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2012063-wba-naznachila-torgi-na-boy-golovkin-lara/