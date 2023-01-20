Стал известен следующий соперник боксера Сауля Альвареса

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн назвал следующих двух соперников мексиканского боксера Сауля Альвареса, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Boxing Social.
По словам британского промоутера, "Канело" вернется на ринг 6 мая. Его соперником станет британский боксер Джон Райдер. На кону будут стоять титулы WBA, WBO, IBF, WBC в суперсреднем весе, которые принадлежат мексиканцу.
А уже в сентябре Сауль Альварес проведет матч-реванш против россиянина Дмитрия Бивола. На сей раз поединок состоится в рамках суперсреднего веса. Первый бой между ними прошел в полутяжелом дивизионе.
Напомним, что "Канело" не выходил на ринг после победы над казахстанцем Геннадием Головкиным. После боя мексиканский боксер сделал операцию на левом запястье.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2006181-stal-izvesten-sleduyuschiy-sopernik-boksera-saulya-alvaresa/