Жанибек Алимханулы: Нокаутирую Мунгию, затем встречусь с "Канело"

Жанибек Алимханулы. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Чемпион WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы прокомментировал новость об обязательной защите титула против мексиканца Хайме Мунгии, передает NUR.KZ.

По словам непобежденного казахстанского боксера, если Мунгия согласится с ним драться, то он его нокаутирует.

"У него есть 15 дней. Как вы думаете, он согласится драться со мной? Если да, то я нокаутирую его. Затем в конце 2023 года встречусь с "Канело". Это мой план. Посмотрим, что произойдет", - написал Алимханулы на своей странице в Twitter.

Ранее Всемирная боксерская организация (WBO) обязала казахстанца Жанибека Алимханулы провести защиту титула в среднем весе против мексиканца Хайме Мунгии.

Напомним, что в последнем бою Алимханулы победил по очкам Дензела Бентли, а Мунгия нокаутировал Гонсало Корию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1998383-zhanibek-alimhanuly-nokautiruyu-mungiyu-zatem-vstrechus-s-kanelo/