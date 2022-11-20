Хайме Мунгия предложил Головкину подраться в мае 2023 года

Хайме Мунгия. Фото: Omar Vega/Contributor/Getty Images

Непобежденный мексиканский боксер Хайме Мунгия после победы над аргентинцем Гонсало Корией вызвал на бой казахстанца Геннадия Головкина, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Boxingscene.com.

На вечере бокса в Гвадалахаре (Мексика) Мунгия нокаутировал в третьем раунде Корию и продлил свою победную серию (41-0).

После поединка Хайме предложил Головкину подраться в мае следующего года.

"Я счастлив выйти на ринг. В этом году мы не смогли организовать бой с Джермаллом Чарло, надеюсь, получится в следующем. Также мы знаем, что Головкин не подписан на другую платформу. Я бы хотел встретиться с ним в мае следующего года", - заявил 26-летний мексиканский боксер.

Напомним, что в последнем бою Геннадий Головкин уступил Саулю Альваресу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1998059-hayme-mungiya-predlozhil-golovkinu-podratsya-v-mae-2023-goda/