WBO назначила Жанибеку Алимханулы поединок

Жанибек Алимханулы. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Всемирная боксерская организация (WBO) официально объявила о назначении титульного поединка между казахстанцем Жанибеком Алимханулы и мексиканцем Хайме Мунгией, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxingscene.com.

"Доводим до вашего сведения, что чемпионский комитет WBO предписывает сторонам начать переговоры о бое между Хайме Мунгией и Жанибеком Алимханулы.

Сторонам предоставляется 15 дней для достижения соглашения",- говорится в письме.

В случае, если команды не смогут достичь соглашения, будут назначены промоутерские торги.

Алимханулы в последнем поединке одержал победу решением судей в тяжелом бою против британца Дензела Бентли. Он впервые защитил титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1998266-wbo-naznachila-zhanibeku-alimhanuly-poedinok/