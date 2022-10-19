"Будущие чемпионы": "Канело" похвалил казахстанских боксеров

Сауль Альварес. Фото: Ed Mulholland/Matchroom via Getty Images

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес лестно отозвался о казахстанских боксерах, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Suleimen Promotions.

"Канело" похвалил трех казахстанских боксеров: Абильхана Аманкула, Бека Нурмаганбета и Евгения Павлова. Альварес назвал их "будущими чемпионами мира".

Отметим, что все трое на профессиональном ринге идут без поражений.

Не так давно Евгений Павлов (8-0, 6КО) в Тихуане (Мексика) нокаутировал местного боксера Хесуса Гомеса Кинтану, тем самым одержав восьмую победу в профессионалах.

Тогда как Абильхан Аманкул (1-0, 1КО) и Бек Нурмаганбет (7-0, 5КО) 22 октября выступят на вечере бокса в Мехико (Мексика).

К слову, сам Сауль Альварес в последнем бою победил единогласным решением судей казахстанца Геннадия Головкина.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1993461-buduschie-chempiony-kanelo-pohvalil-kazahstanskih-bokserov/