Непобежденный казахстанец одержал восьмую победу на профи-ринге

Евгений Павлов и его команда. Фото: instagram.com/suleimen_promotions_official/

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Евгений Павлов одержал восьмую победу на профессиональном ринге, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Suleimen Promotions.

На вечере бокса в мексиканской Тихуане Евгений нокаутировал местного боксера Хесуса Гомеса Кинтану в пятом раунде. Тем самым Павлов успешно защитил пояс WBA International во втором легчайшем весе.

Для 23-летнего казахстанского боксера эта победа стала восьмой (из них 6 досрочно) на профессиональном ринге. Тогда как Хесус Гомес Кинтана потерпел восьмое поражение в карьере при 11 победах.

Отметим, что Евгений Павлов начал профессиональную карьеру в 2020 году. В предыдущем бою весной текущего года он нокаутировал боксера из США Алексиса Салидо.

Parimatch разыгрывает реальный кэш на 4 000 000 тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам гарантированные бонусы на каждом этапе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1992947-bokser-evgeniy-pavlov-oderzhal-vosmuyu-pobedu-na-profi-ringe/