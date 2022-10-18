Абильхан Аманкул и Бек Нурмаганбет выступят на вечере бокса в Мексике

Абильхан Аманкул. Фото: LUIS ROBAYO/POOL/AFP via Getty Images

Казахстанские боксеры-профессионалы Абильхан Аманкул и Бек Нурмаганбет свои следующие поединки проведут в Мехико (Мексика), сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Suleimen Promotions.

Выступающий во втором среднем весе Бек Нурмаганбет сразится с местным боксером Лучиано Чапарро Араухо (6-5-3, 3КО). Тогда как соперником средневеса Абильхана Аманкула станет еще один спортсмен из Мексики Йессон Пачеко Сервантес (6-0, 3КО).

Большой вечер бокса с участием казахстанских боксеров состоится 22 октября в столице Мексики - Мехико.

Отметим, что Бек Нурмаганбет и Абильхан Аманкул на профессиональном ринге идут без поражений. В активе Бека семь побед, пять из них он завершил досрочно. На счету Абильхана одна победа (нокаутом).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1993292-abilhan-amankul-i-bek-nurmaganbet-vystupyat-na-vechere-boksa-v-meksike/