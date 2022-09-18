Появилось фото и видео из раздевалки Головкина перед третьим боем с "Канело"

Раздевалка Геннадия Головкина. Фото: vk.com/ggolovkin

В социальных сетях опубликованы фотографии и видео из раздевалки казахстанского боксера Геннадия Головкина, который сегодня проведет третий поединок с мексиканцем Саулем Альваресом.

Видео и фотоснимки появились в официальной группе Геннадия Головкина в VK. На фото видно, что оформление выдержано в цветах национального флага. Флаг размещен в центре, а рядом с ним висит фирменный чапан казахстанского боксера, в котором он традиционно выходит на ринг.

Также опубликовано видео, на котором Головкину перед боем тейпируют руки.

Самый ожидаемый поединок последних лет начнется ориентировочно в 9 часов утра по времени Астаны. NUR.KZ ведет текстовую трансляцию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1988342-poyavilos-foto-i-video-iz-razdevalki-golovkina-pered-tretim-boem-s-kanelo/