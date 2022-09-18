Геннадий Головкин — Сауль Альварес: бой начался

Головкин — Альварес: Gettyimages

Начинается бой между казахстанским боксером Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом. Текстовую трансляцию поединка можно можно посмотреть на NUR.KZ.

Поединок проходит на T-Mobile Arena в американском Лас-Вегасе, где состоялись два предыдущих поединка боксеров. Бой в прямом эфире транслируют телеканалы Qazsport и Qazaqstan. Текстовую трансляцию поединка можно посмотреть на NUR.KZ.

На кону стоят титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе, которые принадлежат Альваресу. Головкин же дебютирует в этом весе.

Напомним, что первый поединок между ними завершился вничью, во втором решением судей победил мексиканский боксер. Те две встречи прошли в среднем весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1988340-gennadiy-golovkin-saul-alvares-boy-nachalsya/