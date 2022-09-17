Ронни Шилдс: Надеюсь, Головкин после Канело проведет бой с Чарло

Джермалл Чарло. Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Тренер американского боксера и обладателя титула WBC в среднем весе Джермалла Чарло Ронни Шилдс не исключает возможности проведения боя своего подопечного против казахстанца Геннадия Головкина, передает Boxingscene.com.

В частности, специалист рассчитывает получить контракт в скором времени после поединка GGG с мексиканцем Саулем Альваресом.

"Неважно, выиграет ли Головкин у Канело, либо проиграет ему... Он ведь все равно останется с титулами чемпиона мира в среднем весе. Джермалл Чарло хочется объединить пояса в среднем дивизионе. И я надеюсь, что бой с Головкиным состоится",- сказал Шилдс.

Напомним, что третий поединок между Головкиным и Канело состоится 17 сентября (утром 18-го по времени Нур-Султана) в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Редакция NUR.KZ совместно с компанией Parimatch решили подготовить тест в преддверии боксерского поединка за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между мексиканцем Саулем Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным.

Давайте узнаем, насколько хорошо вы разбираетесь в самом популярном виде единоборств. Пройдите тест и получите промокод от Parimatch.

Заряжайте на самый долгожданный бой народного героя и выигрывайте iPhone 14 от Parimatch!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1988300-ronni-shilds-nadeyus-golovkin-posle-kanelo-provedet-boy-s-charlo/