Кто тяжелее: Головкин и "Канело" прошли взвешивание перед боем (видео)

Сауль Альварес и Геннадий Головкин. Фото: Sarah Stier / Getty Images

Геннадий Головкин и его следующий оппонент – мексиканец Сауль "Канело" Альварес – прошли процедуру взвешивания и провели финальную дуэль взглядов, передает Sports.kz.

Головкин показал на весах 167,8 фунта (76,11 килограмма), "Канело" – 167,4 фунта (75,93 килограмма).

Сауль Альварес и Геннадий Головкин. Фото: Sarah Stier / Getty Images

Таким образом, оба боксера успешно уложились в отведенный для суперсреднего веса лимит – 168 фунтов (76,2 килограмма).

После этого спортсмены устроили финальную церемонию дуэли взглядов.

Напомним, что третий бой между Головкиным и "Канело" состоится 17 сентября (утром 18-го по времени Нур-Султана) в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

На кону поединка – звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе. Для Головкина это будет первый бой в карьере, который он проведет не в среднем весе.

Заряжайте на самый долгожданный бой народного героя и выигрывайте iPhone 14 от Parimatch!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1988276-golovkin-i-kanelo-proshli-vzveshivanie-pered-tretim-boem-video/