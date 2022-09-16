Геннадий Головкин: С момента второго боя с Канело я стал более мудрым

Геннадий Головкин. Фото: Steve Marcus/Getty Images

Казахстанский боксер Геннадий Головкин прокомментировал предстоящий бой в Лас-Вегасе (Невада, США) против мексиканца Сауля Альвареса, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxingscene.com.

"С момента боя против Канело в 2018 году я стал более мудрым, я повзрослел. Многое изменилось в жизни и в боксе. За этот период я научился смотреть на бокс и другие ситуации открытыми глазами, а не е следовать тем историям, которые некоторые люди пытались мне навязать, рассказать.

Многое изменилось. Мы все пережили пандемию. Она научила нас ждать, быть терпеливыми.

Что касается боя с Канело, то я не думаю, что он ждал момента, когда я постарею. Возможно, у него были другие причины не драться, поэтому лучше задайте этот вопрос ему.

Моя стратегия остается неизменной. Нужно боксировать. Это работает. Так что ничего не менять не стану.

При этом я не думаю, что это правильный путь - пытаться отправить его в нокаут. Нужно в каждом бою выкладываться на 100 процентов",- озвучил Головкин.

Напомним, что третий поединок между Головкиным и Канело состоится 17 сентября (утром 18-го по времени Нур-Султана) в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Редакция NUR.KZ совместно с компанией Parimatch решили подготовить тест в преддверии боксерского поединка за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между мексиканцем Саулем Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным.

Давайте узнаем, насколько хорошо вы разбираетесь в самом популярном виде единоборств. Пройдите тест и получите промокод от Parimatch.

Заряжайте на самый долгожданный бой народного героя и выигрывайте iPhone 14 от Parimatch!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1988262-gennadiy-golovkin-s-momenta-vtorogo-boya-s-kanelo-ya-stal-bolee-mudrym/