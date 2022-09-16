Сауль Альварес: Я все еще лучший боксер в мире

Сауль Альварес. Фото: Steve Marcus/Getty Images

Абсолютным чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес высказался о предстоящем поединке с Геннадием Головкиным, сообщает NUR.KZ со ссылкой на FightHype.com.

По словам мексиканского боксера, предстоящий бой станет самым важным в трилогии.

"Из нашего соперничества с Головкиным это будет самый важный бой. А еще тот факт, что мой соперник думает, будто этот поединок станет последним в карьере, делает его еще опасней.

Что касается меня, то я собираюсь оставить всего себя на ринге. На каждый бой я иду за победой, и этот не исключение.

Наше противостояние уже личное для меня, поэтому постараюсь выжать из себя максимум. Начиная с первого раунда, я буду стремиться нокаутировать его.

Я счастлив быть частью самого ожидаемого поединка. Я все еще лучший боксер в мире. Потому что никто в боксе не делает того, что делаю я. Никто не рискует так, как я", - заявил Альварес.

Напомним, что третий поединок между Канело и Головкиным состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (18 сентября рано утром по времени Нур-Султана).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1988250-saul-alvares-ya-vse-esche-luchshiy-bokser-v-mire/