"Это будет отличный бой": Фредди Роуч высказался о трилогии Головкин - Канело

Фредди Роуч. Фото: Steve Marcus/Getty Images

Известный американский тренер Фредди Роуч поделился мнением о предстоящем третьем бое между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом, сообщает NUR.KZ со ссылкой на FightHype.com.

По словам американского специалиста, в трилогии тяжело предсказать победителя. Фредди считает, что нас ждет захватывающий поединок.

"Думаю, это будет отличный бой. Они сразятся в третий раз. Первые две встречи получились интересными. Канело - крутой боец. Он стал довольно мускулистым. Надеюсь, это все наращено естественным способом.

Молодость и скорость - это хорошо, но и сила очень важна. В первых двух боях они дрались лицом к лицу. Вот почему все ждут с нетерпением третий поединок.

Альварес и Головкин - большие звезды бокса. Тяжело предсказать победителя. Это будет захватывающая битва.

Головкин мой хороший друг. Помню, как он пришел ко мне в зал, чтобы встретиться с Мэнни Пакьяо. Где вы видели, чтобы один чемпион пришел в гости к другому?", - заявил Роуч.

Напомним, что третий поединок между Головкиным и Канело состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (18 сентября рано утром по времени Нур-Султана).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1988246-eto-budet-otlichnyy-boy-freddi-rouch-vyskazalsya-o-trilogii-golovkin-kanelo/