"Гена отстоит свою честь": Чебатков, Абикен, ZAQ и Jaman T выпустили клип в поддержку Головкина (видео)

Геннадий Головкин. Кадр видео: Youtube/GAKKU TV

Казахстанский и российский юморист Евгений Чебатков, шоумен Азат Абикен, а также музыканты ZAQ и Таир Jaman T выпустили клип в поддержку Геннадия Головкина перед его боем с Канело, передает NUR.KZ.

"До поединка между Геннадием Головкиным и Канело остаются считанные дни. GGG - яркий пример трудолюбия, целеустремленности и высокого профессионализма. Весь Казахстан будет болеть за его победу в самом важном бою за всю историю его карьеры. Вне зависимости от результата Геннадий был, есть и будет чемпионом и любимцем публики.

Мы выпустили клип вместе с Азатом Абикеном, ZAQ, Jaman T, вложили дух победы и пожелания успеха GGG. Удачи и силы нашему спортсмену!" - написал Чебатков в своем Instagram.

Авторы клипа выражают уверенность, что "Гена отстоит свою честь".

"Народ чувствует, что победа будет за нами. Враги глотают пыль, тысячи снимают шляпы, тогда как одни думают, что все это фарс. Но ведь стук твоего сердца задает ритм даже здесь, дома (...). Победа и ярость в генах, дух как целое войско, холодный рассудок, попробуй хотя бы дотронуться до этого уровня", - говорится в клипе.

Напомним, что трилогия Сауль Альварес - Геннадий Головкин состоится утром 18 сентября по казахстанскому времени на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Поединок пройдет в рамках второго среднего дивизиона (до 76 кг). Предыдущие две встречи прошли в среднем весе (до 72 кг).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1988114-gena-otstoit-svoyu-chest-chebatkov-abiken-zaq-i-jaman-t-vypustili-klip-v-podderzhku-golovkina-video/