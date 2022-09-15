Димаш Кудайберген исполнит государственный гимн перед боем Головкина в Лас-Вегасе

Димаш Кудайберген и Геннадий Головкин. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Казахстанский певец Димаш Кудайберген исполнит государственный гимн Казахстана перед боем Геннадия Головкина и Сауля Канело Альвареса в Лас-Вегасе, передает NUR.KZ.

Об этом сам музыкальный исполнитель сообщил на своей странице в Instagram.

"Гордости Казахстана выступят вместе на одной площадке! Дорогие друзья, спешим поделиться с вами хорошими новостями! 17 сентября (утром 18 сентября по казахстанскому времени - прим.ред.) Димаш Кудайберген по специальному приглашению Геннадия Головкина планирует поддержать нашего героя GGG, исполнив государственный гимн перед началом его третьего боя с Канело в Лас-Вегасе. Желаем нашему спортсмену победы!" - говорится в сообщении.

Напомним, что трилогия Сауль Альварес - Геннадий Головкин состоится утром 18 сентября по казахстанскому времени на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Поединок пройдет в рамках второго среднего дивизиона (до 76 кг). Предыдущие две встречи прошли в среднем весе (до 72 кг).

Ранее мы писали, что GGG и Канело встретились перед третьим боем в Лас-Вегасе и провели дуэль взглядов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1987884-dimash-kudaybergen-ispolnit-gosudarstvennyy-gimn-pered-boem-golovkina-v-las-vegase/