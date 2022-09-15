Тренер Джошуа: Для Канело бой с Головкиным может получиться сложным

Геннадий Головкин и Сауль Альварес. Фото: Ethan Miller/Getty Images

Роберт Гарсия, тренер британского боксера Энтони Джошуа, сделал свой прогноз на третий поединок между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом, передает ESNEWS.

"Я придерживаюсь мнения, что Канело уверенно остановит Головкина на этот раз. Казахстанцу уже 40 лет. Однако он понимает, что для него бой - это одна из последних возможностей показать себя во всей красе. Уверен, что он готовился к встрече так, как никогда ранее. Так что для Канело этот бой может получиться сложным .

У Головкина бешенная мотивация. Он хочет доказать всем, что они ошибаются. И бы посмотрел на то, как он это будет делать. В прошлом такие сценарии уже бывали. Головкин знает, что Канело моно победить. Будет интересно",- сказал Гарсия.

Напомним, что третий поединок между Головкиным и Канело состоится 17 сентября (утром 18-го по времени Нур-Султана) в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Редакция NUR.KZ совместно с компанией Parimatch решили подготовить тест в преддверии боксерского поединка за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между мексиканцем Саулем Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным.

Давайте узнаем, насколько хорошо вы разбираетесь в самом популярном виде единоборств. Пройдите тест и получите промокод от Parimatch.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1987881-trener-dzhoshua-dlya-kanelo-boy-s-golovkinym-mozhet-poluchitsya-slozhnym/