"Я еще должен отбоксировать в Казахстане": Головкин не собирается завершать карьеру

Геннадий Головкин. Фото: Cliff Hawkins/Getty Images

Чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин заявил, что не планирует завершать карьеру после поединка с мексиканцем Саулем Альваресом, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Compas On The Beat.

По словам 40-летнего казахстанского боксера, у него есть большие планы на будущее, в том числе провести поединок на родине.

"Я не думаю, что это мой заключительный бой (против Канело). У меня еще есть большие планы на будущее, с кем и когда боксировать. Есть мой любимый Казахстан, где я должен обязательно провести поединок.

Все эти разговоры о завершении карьеры. Если честно, я уже завершил ее, когда из-за пандемии несколько раз срывались мои бои. Сейчас мне надо сделать то, что я должен сделать", - заявил Головкин.

Напомним, что следующий бой Геннадий Головкин проведет против мексиканца Сауля Альвареса 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1987808-ya-esche-dolzhen-otboksirovat-v-kazahstane-golovkin-ne-sobiraetsya-zavershat-kareru/