Эдди Хирн: Головкин выглядит абсолютным зверем

Эдди Хирн. Фото: Francois Nel/Getty Images

Известный промоутер Эдди Хирн поделился своим мнением относительно третьего поединка между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом, передает Boxingscene.com.

"Все, что я вижу - это то, что Головкиным одержим. Он выглядит абсолютным зверем. Он приложит все усилия, чтобы победить Канело. И Альваресу лучше быть готовым. Я знаю, как усердно Канело готовился к этому бою, потому что он переживает за поражение Биволу, и он очень хочет выиграть этот поединок. Он собирается нокаутировать GGG.

Готовьтесь увидеть в Лас-Вегасе тотальную войну между этими двумя. Когда ударит гонг на арене T-Mobile, они не сделают ни шагу назад. Этот бой не будет длиться 12 раундов. Ни за что. Ни в коем случае. Вы увидите лучший поединок из трех боев",- сказал Хирн.

Напомним, что третий поединок между Головкиным и Канело состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1987752-eddi-hirn-golovkin-vyglyadit-absolyutnym-zverem/