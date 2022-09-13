Диего Пачеко: Я большой фанат Головкина

Геннадий Головкин и Сауль Альварес. Фото: Ethan Miller/Getty Images

Непобежденный американский проспект Диего Пачеко назвал победителя третьего боя между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом, передает Boxingscene.com.

"Канело очень сильный. Даже блокируя его джебы, вы можете почувствовать мощь, его руки похожи на скалы. Мне сказали, что надо выйти против Сауля на трехраундовый спарринг. Я неплохо себя проявил, отлично двигался. Ему понравилось и он постоянно говорил: "Давай еще раунд". В итоге я провел шесть, а не три.

Знаете, я большой фанат Головкина, но Канело победит в третьем бою", - сказал Пачеко.

Напомним, что третий поединок между Головкиным и Канело состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Редакция NUR.KZ совместно с компанией Parimatch решили подготовить тест в преддверии боксерского поединка за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между мексиканцем Саулем Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным.

Давайте узнаем, насколько хорошо вы разбираетесь в самом популярном виде единоборств. Пройдите тест и получите промокод от Parimatch.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1987446-diego-pacheko-ya-bolshoy-fanat-golovkin/