"Все зависит от мотивации": Пол Малиньяджи высказался о трилогии Канело - Головкин

Пол Малиньяджи. Фото: Jack Thomas/Getty Images

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе американец Пол Малиньяджи поделился мыслями о предстоящей трилогии между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом, сообщает NUR.KZ со ссылкой на FightHub.com.

По словам американского боксера, в трилогии все будет зависеть от мотивации Канело. Если он будет голоден, то побьет Головкина.

"Иногда я думаю, что Головкин слишком стар, но с другой стороны, задаюсь вопросом, насколько мотивирован Канело. Он не выглядел мотивированным в бою с Биволом. В том бою Канело проиграл практически каждый раунд и мирился с этим.

Поэтому все зависит от того, насколько голоден Канело. Лучшие годы Головкина позади, но чтобы победить его, ты должен быть мотивированным", - заявил Малиньяджи.

Напомним, что трилогия Канело - Головкин состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1987392-vse-zavisit-ot-motivatsii-pol-malinyadzhi-vyskazalsya-o-trilogii-kanelo-golovkin/