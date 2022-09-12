Экс-чемпион мира: Я хотел бы, чтобы победил Головкин

Геннадий Головкин мен Сауль Альварес. Фото: Ethan Miller/Getty Images

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Карл Фрэмптон поделился своим мнением относительно победителя третьего боя между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом, передает Boxingscene.com.

"В этот раз Канело должен быть более явным фаворитом, несмотря на его недавнее поражение. Головкину 40 лет, и он уже не выглядит тем бойцом, каким был на пике своей силы.

В последнем бою Головкин остановил Мурату, но в начале боя он выглядел не самым лучшим образом и испытывал некоторые проблемы. Единственное, что никому и никогда не удастся победить - это время. Поэтому предстоящий бой должен был произойти намного раньше, когда GGG имел шансы на победу.

В битве с Муратой он был более уязвимым, чем обычно. Но в итоге его сила помогла ему справиться с этим. Он один из самых сильных панчеров среди нынешнего поколения бойцов. Однако на самом высоком уровне все решают мелкие детали. Погрешности в реакции, скорости удара, контроле дистанции могут стать причиной неудачного вечера.

Я бы хотел, чтобы Головкин победил, но я чувствую, что это будет самая убедительная победа Канело, учитывая то, на каком этапе карьеры они сейчас находятся",- сказал Фрэмптон.

Напомним, что третий поединок между Головкиным и Канело состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1987373-eks-chempion-mira-ya-hotel-by-chtoby-pobedil-golovkin/