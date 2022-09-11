Геннадий Головкин: Канело высокомерен, а высокомерие всегда наказуемо

Геннадий Головкин. Фото: Frederic J. Brown/AFP/Getty Images

Казахстанский боксер Геннадий Головкин назвал главную слабость мексиканца Сауля Альвареса, с которым проведет свой следующий поединок, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxingscene.com.

Также GGG озвучил свое мнение относительно допинговой истории с участием Канело в 2018-ом году. Напомним, боксеры должны были встретиться в мае, однако поединок перенесли на осень из-за того, что мексиканец был уличен в использовании кленбутерола и был дисквалифицирован на полгода.

"Я не думаю, что такое можно забыть. Некоторые люди смирились с этой ситуацией, кто-то не хочет продолжать думать об этом. Другие закрывают глаза на ситуацию.

Меня же Альварес совсем не беспокоит, но когда у человека много плохих черт, черт, которые мешают ему жить нормальной жизнью... Они волнуют его. Это то, что сейчас происходит.

В его последнем бою нокаут не был необходим, чтобы победить его. Радует, что судьи больше не лояльны к Канело. Они не чувствуют этого бремени его образа, личности.

Главной же слабостью Альвареса является высокомерие, а высокомерие всегда наказуемо",- сказал Головкин.

Напомним, что третий поединок между Головкиным и Канело состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Редакция NUR.KZ совместно с компанией Parimatch решили подготовить тест в преддверии боксерского поединка за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между мексиканцем Саулем Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1987191-gennadiy-golovkin-kanelo-vysokomeren-a-vysokomerie-vsegda-nakazuemo/