Боксер Амир Хан: Канело досрочно победит Головкина

Амир Хан. Фото: Alex Livesey/Getty Images

Известный британский боксер Амир Хан поделился прогнозом на третий бой между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом, передает NUR.KZ со ссылкой на Fighthype.com.

По словам британского боксера, трилогия завершится досрочной победой Канело.

"Канело сейчас находится на пике своей карьеры. Он уже достаточно опытный и сильный боксер. Он выступает в своем дивизионе. У него есть мощь и скорость. Никакого неуважения к Головкину, он зверь, но не забывайте, что он стареет. Геннадий очень давно в этом спорте. Он выступал на одной Олимпиаде со мной, в 2004 году, когда я завоевал медаль.

Мне кажется, что Альварес свежее, у него не было так много войн. Я думаю, Канело досрочно победит Головкина. Многие могут сказать, что я не разбираюсь в боксе, но мне все равно. Мое мнение, что Канело победит", - заявил Амир Хан.

Напомним, что третий бой между Канело и Головкиным состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1987160-bokser-amir-han-kanelo-dosrochno-pobedit-golovkina/