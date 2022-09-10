Головкин: Почему Канело не подрался с Бенавидесом или Бетербиевым?

Геннадий Головкин. Фото: Kyodo News via Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA Super и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин усомнился в словах Канело о том, что тот дрался с более сильными соперниками, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Sporting News.

По словам 40-летнего казахстанского боксера, Канело избежал встреч с Дэвидом Бенавидесом и Артуром Бетербиевым.

"Мы знаем, как Канело избегал нашего боя. Он обращался в суд. У нас была опция реванша, но он все равно нарушил условия контракта.

Если Канело говорит, что дрался с более сложными соперниками, то давайте посмотрим на второй средний вес. Почему он не сразился с Бенавидесом? Или взять полутяжелый дивизион, почему он не подрался с Бетербиевым?

Так что все его лукавство весьма лицемерно. Мы все уже должны понять, что он не всегда говорит правду", - сказал Головкин.

Напомним, что следующий бой Головкин проведет против Сауля Альвареса. Поединок состоится 17 сентября в Лас-Вегасе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1987149-golovkin-pochemu-kanelo-ne-podralsya-s-benavidesom-ili-beterbievym/