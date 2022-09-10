Майки Гарсия: Головкин будет стараться, но победит Канело

Майки Гарсия. Фото: Joe Scarnici/Getty Images

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия (США) сделал свой прогноз на предстоящий бой между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом, передает boxing247.com.

"Я думаю, что это будет хороший бой. И считаю, что Канело выйдет победителем. Они хорошо знают друг друга. А весовая категория не сыграет большой роли в противостоянии. Они дважды дрались друг против друга.

Я только хочу сказать, что возраст Канело сейчас более подходящий, чем у Головкина. GGG будет сильно стараться выиграть, но считаю, что Канело победит",- озвучил Гарсия.

Напомним, что третий поединок между Головкиным и Канело состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Редакция NUR.KZ совместно с компанией Parimatch решили подготовить тест в преддверии боксерского поединка за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между мексиканцем Саулем Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным.

Давайте узнаем, насколько хорошо вы разбираетесь в самом популярном виде единоборств. Пройдите тест и получите промокод от Parimatch.

Заряжайте на самый долгожданный бой народного героя и выигрывайте iPhone 14 от Parimatch!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1987137-mayki-garsiya-golovkin-budet-staratsya-no-pobedit-kanelo/