Дмитрий Бивол: Головкин наверняка стал увереннее после моего боя с Канело

Дмитрий Бивол. Фото: Matt Thomas/Getty Images

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол считает, что его победа над Саулем Альваресом должна придать уверенности Геннадию Головкину в преддверии трилогии с мексиканским боксером, передает NUR.KZ со ссылкой на Матч ТВ.

При этом российский боксер подчеркнул, что Геннадий не становится моложе.

"Мне кажется, этот бой стал еще интереснее после поражения Альвареса. Мы можем гадать - стал ли Канело менее уверенным в себе или, наоборот, прибавил в мотивации. Да и Геннадий наверняка стал увереннее после моего боя с Альваресом. Плюс для Геннадия это новая категория. Это может пойти в плюс. Единственный минус - Геннадий не становится моложе", - заявил Бивол.

Напомним, что третий бой между Канело и Головкиным состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Ранее 40-летний казахстанский боксер заявил, что не общается близко с Биволом, но они знакомы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1987088-dmitriy-bivol-golovkin-navernyaka-stal-uverennee-posle-moego-boya-s-kanelo/