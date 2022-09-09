Головкин: Сейчас чувствую себя более зрелым и опытным боксером

Геннадий Головкин. Фото: John Gurzinski/AFP via Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA Super и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин рассказал о своей подготовке к третьему бою с мексиканцем Саулем Альваресом, передает NUR.KZ со ссылкой на Youtube-канал THE FIGHT with Teddy Atlas.

По словам казахстанского боксера, предстоящую трилогию не стоит сравнивать с прошлыми двумя боями.

"Наверное, неправильно будет сравнивать предстоящий третий бой против Канело с прошлыми двумя, потому что с тех пор прошло много времени. Сейчас уже все по-другому.

Например, важно, что мы делаем на протяжении трех месяцев, когда готовимся к поединку. Бокс постоянно эволюционирует. Поэтому с Джонатоном пробуем что-то новое. В нашей команде есть много различных людей: диетологи, тренер по физподготовке.

Сейчас чувствую себя более зрелым и опытным бойцом. Возможно, это связано с возрастом и опытом, который наработал в боях. Я работаю со многими специалистами, которые сейчас входят в мою команду и они помогли мне узнать многое о себе", - заявил Головкин.

Напомним, что третий бой между Головкиным и Канело состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1987085-gennadiy-golovkin-seychas-chuvstvuyu-sebya-bolee-zrelym-i-opytnym-bokserom/