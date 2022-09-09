Геннадий Головкин: С Биволом мы не общаемся, но знакомы

Геннадий Головкин. Фото: Dustin Satloff/Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA Super и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин заявил, что не общается близко с российским боксером Дмитрием Биволом, передает NUR.KZ со ссылкой на Youtube-канал THE FIGHT with Teddy Atlas.

По словам казахстанского боксера, у них еще будет время познакомиться поближе с Биволом.

"Мы с ним не общаемся, но мы знакомы. Я помню, мы созванивались с его менеджером Вадимом Корниловым. Вадим был с Биволом, и Дмитрий напомнил ему, что мы были знакомы. Наверное, это был 1997 год. На его родине в Кыргызстане был турнир, где мы познакомились с Биволом. Мы знакомы, но прямо такого контакта у нас не было, то есть мы не созваниваемся.

К сожалению, мы не разговаривали, но я думаю, что это в будущем. Как раз после моего и его боя у нас будет больше времени. Я так понимаю, он с семьей переезжает в Штаты. Мы найдем точки соприкосновения", - заявил Головкин.

Напомним, что следующий бой Геннадий проведет против Сауля Альвареса. Тогда как Дмитрий Бивол сразится с Гильберто Рамиресом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1987082-gennadiy-golovkin-s-bivolom-my-ne-obschaemsya-no-znakomy/