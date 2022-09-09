Геннадий Головкин: Если судьи будут работать по справедливости, то Канело можно победить по очкам

Геннадий Головкин. Фото: Toru Hanai/Getty Images

Казахстанский боксер Геннадий Головкин назвал условия, при которых он сможет выиграть решением судей у мексиканца Сауля Альвареса, передает NUR.KZ со ссылкой на Youtube-канал The Fight with Teddy Atlas.

"Я чувствую себя лучше, чем обычно. Чувствую спокойствие, мне комфортно, никакого стресса нет. Конечно, у меня есть свои планы, стратегия, но не только это решает, не только один боксер решает, как будет проходить бой.

Посмотрим, что предложит мой соперник. Я готов ко всему. Если он хочет драться на близком расстоянии, то мы это сделаем. Если он хочет драться на расстоянии, мы будем драться на расстоянии.

Мы будем готовы ко всему. Возможно, вы даже сможете увидеть нокаут.

И я очень надеюсь, что судьи, которые являются профессионалами, будут судить этот поединок по справедливости, будут оценивать то, что происходит в ринге. Да, у всех людей есть симпатии, но хочется, чтобы судьи руководствовались этим в день боя как можно меньше. В таком случае у меня будет шанс выиграть по очкам.

Я являюсь чемпионом в среднем весе более 12 лет и обладаю несколькими поясами. У меня есть все. Тот же опыт. Есть сила, и когда я выхожу на ринг, мне ничего не надо доказывать.

Мне не нужно носить маску, не нужно пытаться быть кем-то другим. Мне необходимо будет просто показать настоящего Геннадия Головкина.

Бог знает, что будет в бою, но я чувствую себя очень комфортно, потому что могу выйти на ринг и боксировать. Я чувствую себя лучше, чем в 30 лет, потому что тогда я еще гнался за какими-то рекордами, и, например, думал о том, чтобы выиграть нокаутом",- озвучил GGG.

Напомним, что третий поединок между Головкиным и Канело состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Редакция NUR.KZ совместно с компанией Parimatch решили подготовить тест в преддверии боксерского поединка за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между мексиканцем Саулем Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1987001-gennadiy-golovkin-esli-sudi-budut-rabotat-po-spravedlivosti-to-kanelo-mozhno-pobedit-po-ochkam/