Экс-чемпион мира Маркес: Головкин не выдержит комбинаций Альвареса

Хуан Мануэль Маркес. Фото: Al Bello/Getty Images

Легенда мексиканского бокса Хуан Мануэль Маркес рассказал, за счет чего мексиканец Сауль Альварес нокаутирует в предстоящем поединке казахстанца Геннадия Головкина, передает TV BOXEO.

Экс-чемпион мира в нескольких весовых категориях продолжает настаивать на том, что Канело выиграет бой досрочно. В недавнем интервью он объяснил свою позицию.

"Канело выиграет нокаутом. Его мотивирует недавнее поражение от Дмитрия Бивола. И второе поражение подряд может сказаться на нем не самым лучшим образом.

Во втором бою между Альваресом и Головкиным Сауль показал, что может выигрывать позиционно в центре ринга.

В том поединке он буквально прочитал стиль Головкина. Он побьет GGG за счет скорости, контратак и комбинаций ударов, которые Головкин не выдержит",- озвучил Маркес.

Напомним, что третий поединок между Головкиным и Канело состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Редакция NUR.KZ совместно с компанией Parimatch решили подготовить тест в преддверии боксерского поединка за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между мексиканцем Саулем Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным.

Давайте узнаем, насколько хорошо вы разбираетесь в самом популярном виде единоборств. Пройдите тест и получите промокод от Parimatch.

Заряжайте на самый долгожданный бой народного героя и выигрывайте iPhone 14 от Parimatch!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1986982-eks-chempion-mira-markes-golovkin-ne-vyderzhit-kombinatsiy-alvaresa/