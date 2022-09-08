Головкин о судьях в первом бою с Канело: Их использовали, как одноразовые салфетки

Геннадий Головкин. Фото: ROBYN BECK/AFP via Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA Super и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин вспомнил скандальное судейство в первом поединке с мексиканцем Саулем Альваресом, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Boxingscene.com.

По словам 40-летнего казахстанского боксера, судей первого поединка с Канело использовали, как одноразовые салфетки.

"Буду с вами честен, я оставил это в прошлом. Не думаю об этом. Я просто понял, что те люди, которые поставили такую оценку, их использовали. Их использовали таким же образом, как одноразовые салфетки. Когда пришло подходящее время, ими попользовались, а затем выбросили", - заявил Головкин.

Напомним, что в первом бою одна из судей Аделаида Берд увидела разгромную победу Канело (118-110). Позже она была отстранена от работы. Еще один судья, Дон Трелла, зафиксировал ничью (114-114).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1986871-golovkin-o-sudyah-v-pervom-boyu-s-kanelo-ih-ispolzovali-kak-odnorazovye-salfetki/