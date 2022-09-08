"Будет отличный бой": Гильберто Рамирес высказался о трилогии Канело - Головкин

Гильберто Рамирес. Фото: Tom Hogan/Golden Boy Promotions via Getty Images

Непобежденный мексиканский боксер-полутяжеловес Гильберто Рамирес дал прогноз на третий бой между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным, передает NUR.KZ со ссылкой на Fighthype.

Гильберто считает, что в трилогии победу одержит Канело.

"Не думаю, что Канело кого-то боится. Мы, мексиканцы, не чувствуем страха. Мы наслаждаемся, когда делим ринг с хорошим бойцом.

Поединок Альварес - Головкин 3 будет отличным. Это будет прекрасный вечер для Сауля. Я надеюсь, что Канело победит, так как я мексиканец, буду болеть за него. Они знают друг друга хорошо, ведь уже дрались дважды", - заявил Рамирес.

Напомним, что третий бой между Канело и Головкиным состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1986864-budet-otlichnyy-boy-gilberto-ramires-vyskazalsya-o-trilogii-kanelo-golovkin/