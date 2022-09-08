Головкин - Канело: WBC представил специальный пояс победителя

"Пояс сапотеков". Фото: WBC

В преддверии поединка между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом Всемирный боксерский совет презентовал специальный пояс, который получит победитель встречи, передает NUR.KZ со ссылкой на организацию.

"Представляем вам "Пояс сапотеков", также известный как "Пояс воина-ягуара". Это шедевр, созданный величайшими мастерами сапотекской культуры из штата Оахака.

Этот особый трофей будут оспаривать Канело и GGG",- озвучено в сообщении.

Напомним, что третий поединок между Головкиным и Канело состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Редакция NUR.KZ совместно с компанией Parimatch решили подготовить тест в преддверии боксерского поединка за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между мексиканцем Саулем Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1986857-golovkin-kanelo-wbc-predstavil-spetsialnyy-poyas-pobeditelya/