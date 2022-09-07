Серик Сапиев верит в победу Головкина над Альваресом

Серик Сапиев. Фото: JACK GUEZ/AFP/GettyImages

Олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев поделился мнением относительно третьего поединка между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом, сообщает NUR.KZ со ссылкой Arbat.media.

По словам Серика, Геннадий победит Альвареса в трилогии благодаря мастерству и настрою.

"Головкину предстоит провести нелегкий бой с Канело, но я верю в его победу. Я думаю, что Геннадий победит. Причиной победы, считаю его мастерство и настрой на бой.

К тому же, победа Головкина в этом поединке будет выгодна всему сообществу профессионального бокса с точки зрения бизнеса. Возможный четвертый бой принесет еще большие гонорары не только боксерам, но и всем причастным людям", - заявил Сапиев.

Напомним, что третий поединок между Головкиным и Канело состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1986651-serik-sapiev-verit-v-pobedu-golovkina-nad-alvaresom/