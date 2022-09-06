Головкин показал актуальную форму перед трилогией с Канело

Геннадий Головкин. Фото: instagram.com/gggboxing/

Чемпион мира по версиям WBA Super и IBF в среднем весе (до 72 кг) казахстанский боксер Геннадий Головкин опубликовал фотографию с тренировочного процесса, передает NUR.KZ.

40-летний казахстанский боксер показал актуальную форму перед третьим боем с Саулем Альваресом.

"Заключительная неделя в тренировочном лагере", - подписал пост в Instagram Головкин.

Напомним, что 17 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США) Геннадий Головкин проведет третий поединок с мексиканцем Саулем Альваресом за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76 кг).

Ранее они дважды встречались между собой. Если в первом поединке была зафиксирована ничья, то во втором победу решением судей одержал мексиканский боксер.

Редакция NUR.KZ совместно с компанией Parimatch решили подготовить тест в преддверии боксерского поединка за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между мексиканцем Саулем Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1986421-golovkin-pokazal-aktualnuyu-formu-pered-trilogiey-s-kanelo/