"Можно заработать деньжат": Усик готов провести бой с Канело

Александр Усик. Фото: Julian Finney/Getty Images

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO украинец Александр Усик прокомментировал возможный поединок с мексиканцем Саулем Альваресом, передает NUR.KZ со ссылкой на Суспильне Спорт.

По словам украинского боксера, он готов сразиться с Саулем Альваресом в первом тяжелом весе (до 90 кг).

"Альварес говорил об этом поединке. Но это все равно фрик-бой. Он боксирует во втором среднем весе (до 76 кг). В каком дивизионе он хочет со мной сразиться? В крузервейте? Хорошо, я сделаю вес до 90 кг. Он максимум будет весить 86-87 кг.

Этот поединок интересен только тем, что на нем можно заработать неплохие деньги. В плане бокса? Не знаю. Но мексиканцам точно будет интересно. Это классно, что Альварес прыгает по весам и бросает всем вызовы. Можно будет заработать деньжат на этом бое", - заявил Усик.

Напомним, что ранее Сауль Альварес допустил возможность поединка с Александром Усиком.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1986043-mozhno-zarabotat-denzhat-usik-gotov-provesti-boy-s-kanelo/