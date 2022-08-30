Канело - о возможном бое с Усиком: Мне нравятся такие вызовы

Сауль Альварес. Фото: Dustin Satloff/Getty Images

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес допустил вероятность поединка с обладателем титулов WBА, WBO и IBF в тяжелом весе Александром Усиком, передает NUR.KZ со ссылкой на FightHubTV.

По словам мексиканского боксера, он готов подраться с Усиком, хоть и понимает, что это будет очень сложный поединок для него.

"Это будет сложно, но мне без разницы. Мне нравятся такие вызовы. Плевать, что говорят люди. Я знаю, что это будет сложно, но я люблю оказываться в таких ситуациях", - заявил Канело.

Напомним, что ранее Александр Усик говорил, что готов спуститься в первый тяжелый вес (до 90 кг) ради поединка с Канело. Сейчас украинский боксер выступает в супертяжелом дивизионе (свыше 90 кг).

Тогда как Сауль Альварес вернулся во второй средний дивизион (до 76 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1985394-kanelo-o-vozmozhnom-boe-s-usikom-mne-nravyatsya-takie-vyzovy/