Александр Гвоздик: Головкину уже 40 лет, он не становится лучше

Александр Гвоздик. Фото: Daniel Kucin Jr./Icon Sportswire via Getty Images

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик дал прогноз на третий бой между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом, передает NUR.KZ со ссылкой на Youtube-канал "Студия бокса Виктора Ялымова".

По словам украинского боксера, в трилогии Канело победит Головкина решением судей.

"Это интересный бой двух отличных боксеров. Они оба мне нравятся, несмотря на их внутренний биф. Головкину уже 40 лет, и несмотря на яркое выступление с Муратой, он лучше не становится.

Поражение Биволу вряд ли сломает Альвареса, тем более там не было нокаута. Возможно, для Сауля это будет как холодный душ. Бой будет интересный, но склоняюсь к победе Канело по очкам. Мне кажется, мы увидим что-то похожее на то, что было в первых двух боях", - заявил Гвоздик.

Напомним, что третий бой между Головкиным и Канело состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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Редакция NUR.KZ совместно с компанией Parimatch решили подготовить тест в преддверии боксерского поединка за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между мексиканцем Саулем Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1985934-aleksandr-gvozdik-golovkinu-uzhe-40-let-on-ne-stanovitsya-luchshe/