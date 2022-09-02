"Не знаю, кто победит": Дмитрий Бивол высказался о трилогии Канело - Головкин

Дмитрий Бивол. Фото: Matt Thomas/Getty Images

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол прокомментировал предстоящий третий поединок между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом, передает NUR.KZ со ссылкой DAZN Boxing.

Российский боксер пожелал удачи Головкину в трилогии с Канело.

"Я не знаю, кто победит в этом бою. Не люблю давать прогнозы. Возможно, Канело хочет победить, потому что проиграл последний бой. Также он может плохо себя чувствовать из-за последнего поединка. Не знаю, что творится в его голове, мотивирован он или нет. Я желаю Головкину удачи.

Рассматривал ли я бой с Головкиным? Нет, мы не думали об этом. Он не входит в список потенциальных оппонентов", - заявил Бивол.

Напомним, что третий поединок между Головкиным и Канело состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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Редакция NUR.KZ совместно с компанией Parimatch решили подготовить тест в преддверии боксерского поединка за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между мексиканцем Саулем Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1985925-ne-znayu-kto-pobedit-dmitriy-bivol-vyskazalsya-o-trilogii-kanelo-golovkin/