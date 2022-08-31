Эдди Хирн: Не считаю Юбенка элитным средневесом, он не побьет Чарло и Головкина

Эдди Хирн. Фото: James Chance/Stringer/Getty Images

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался о перспективах британского боксера Криса Юбенка-младшего, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxingscene.com.

По словам британского промоутера, он не считает Криса элитным средневесом. Также Эдди уверен, что Юбенк-младший не побьет чемпионов в среднем весе.

"Посмотрите на его резюме. Он победил поблекшего Джеймса Дигейла. У него был хороший бой с Джорджем Гроувзом. Хотя я знаю, что Джордж тогда был травмирован, но я пытаюсь оценить Криса. Юбенк - крепкий боец, у него стальной подбородок, как у его отца.

Но я не вижу в нем элитного средневеса. Он боксер мирового класса, но я не верю, что он побьет чемпионов мира. Не думаю, что он способен победить Чарло, Головкина или Канело", - заявил Хирн.

Напомним, что Крис Юбенк-младший следующий бой проведет против соотечественника Конора Бенна 8 октября в Лондоне. Поединок пройдет в промежуточном весе (до 70 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1985496-eddi-hirn-ne-schitayu-yubenka-elitnym-srednevesom-on-ne-pobet-charlo-i-golovkina/