Головкин: Мне не надо копировать Бивола, чтобы победить Канело

Геннадий Головкин. Фото: Dustin Satloff/Getty Images

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super и IBF казахстанец Геннадий Головкин высказался о третьем бое с мексиканцем Саулем Альваресом, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxingscene.com.

По словам 40-летнего казахстанского боксера, ему не нужно копировать стиль Дмитрия Бивола, чтобы одержать победу над Канело.

"Я не думаю, что мне нужно что-то менять в своем стиле. Мне не надо копировать Бивола, чтобы одолеть Альвареса. Этот бой пройдет в другом дивизионе. Уверен, что Сауль к этому поединку отнесется более серьезно. По сути, он вернулся в реальность. Моя главная цель - показать все, на что я способен.

Я отношусь к этому бою очень серьезно. Усердно тренируюсь. Между средним и вторым средним весом есть разница. Эти пару килограмм очень значительны. В среднем (до 72 кг) я чувствую себя прекрасно. Во втором среднем (до 76 кг) все иначе, я стал немножко тяжелее", - заявил Головкин.

Напомним, что третий бой между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1985392-golovkin-mne-ne-nado-kopirovat-bivola-chtoby-pobedit-kanelo/