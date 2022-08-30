Сауль Альварес: Головкин выдает себя за милого человека, но он не такой

Сауль Альварес. Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес ответил на слова Геннадия Головкина о том, что мексиканского боксера никто не любит в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на Youtube-канал FightHubTV.

По словам Канело, ему все равно, что за спиной говорит Головкин.

"Головкин сказал, что у него много болельщиков в Мексике, а меня никто не любит в Казахстане? Мне все равно. Я сосредоточен на том, что у меня есть. Если у меня что-то есть, то ничего другого мне не нужно.

Головкин перед камерами всегда выдает себя за милого человека, но он не такой. Поэтому я и говорю ему: "Скажи мне все сейчас. Ты говоришь об этом в других местах, но не мне в лицо".

Я всегда очень серьезно воспринимаю мою подготовку и тренировочный лагерь. Безусловно, я чувствую себя в отличной форме. Психологически и физически я чувствую себя на все сто процентов", - заявил Канело.

Напомним, что третий бой между Головкиным и Канело состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1985390-saul-alvares-golovkin-vydaet-sebya-za-milogo-cheloveka-no-on-ne-takoy/