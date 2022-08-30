Альварес провел открытую тренировку перед трилогией с Головкиным

Сауль Альварес. Фото: Denis Poroy/Getty Images

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес провел открытую тренировку в преддверии третьего боя с казахстанцем Геннадием Головкиным, передает NUR.KZ.

Напомним, что поединок между боксерами состоится 17 сентября на T-Mobile арене в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

На кону будут стоять титулы WBA, WBC, IBF и WBO во втором среднем весе, которые принадлежат Альваресу.

В Сан-Диего Канело под руководством Эдди Рейносо провел открытую тренировку для журналистов.

Отметим, что Альварес и Головкин дважды дрались между собой. Если в первом поединке была зафиксирована ничья, то во втором решением судей судей победил Сауль. Эти две встречи прошли в рамках среднего дивизиона.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1985389-alvares-provel-otkrytuyu-trenirovku-pered-trilogiey-s-golovkinym/