Чед Доусон: В третьем бою Головкин одолеет Канело

Чед Доусон. Фото: Williams Paul/Icon Sportswire via Getty Images

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Чед Доусон высказался о предстоящем третьем бое между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом, передает NUR.KZ со ссылкой на FightHubTV.

По словам 40-летнего американского боксера, в трилогии Головкин победит Канело.

"Я считаю, что Головкин победил в первом бою. А вот второй поединок, думаю, выиграл Альварес. Мне кажется, в трилогии Геннадий одолеет Сауля. Ему нужно многое доказать. GGG будет очень зол, ведь они не любят друг друга.

Головкину надо посмотреть поединок Альвареса с Биволом и сделать правильные выводы. В этом бою можно увидеть, какие ошибки допустил Сауль. Все знают, что Геннадий - панчер. Вероятно, у него такой же сильный удар, как у Бивола. Головкин выйдет на третий бой полностью готовым и большим желанием победить", - заявил Доусон.

Напомним, что третий поединок между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Заряжайте на самый долгожданный бой народного героя и выигрывайте iPhone 14 от Parimatch!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1985275-ched-douson-v-tretem-boyu-golovkin-odoleet-kanelo/