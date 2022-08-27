Фернандо Варгас дал прогноз на трилогию Канело - Головкин

Фернандо Варгас. Фото: Alex Menendez/Getty Images

Экс-чемпион мира в первом среднем весе американский боксер Фернандо Варгас поделился мнением о третьем бое между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом, передает NUR.KZ со ссылкой на FightHubTV.

По словам 44-летнего боксера, во втором среднем весе никто не способен победить Канело. Фернандо уверен, что трилогия завершится в пользу мексиканского боксера.

"Я думаю, что Альварес просчитал Головкина. Во втором среднем дивизионе никто не способен победить Сауля. Он проиграл Биволу лишь потому, что боксировал не в своей весовой категории. Канело - настоящий киллер, сейчас он самый лучший в этом виде спорта", - заявил Варгас.

Напомним, что третий бой между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Поединок пройдет в рамках второго среднего дивизиона (до 76 кг).

Заряжайте на самый долгожданный бой народного героя и выигрывайте iPhone 14 от Parimatch!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1985236-fernando-vargas-dal-prognoz-na-trilogiyu-kanelo-golovkin/