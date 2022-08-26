Назначены судьи на третий бой между Головкиным и Канело

Геннадий Головкин и Сауль Альварес. Фото: Al Bello/Getty Images

Официально утверждены рефери и судьи третьего боя между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxingscene.com.

Судейский состав будет выглядит следующим образом: Дэйв Моретти (Невада), Стив Вайсфельд (Нью-Джерси) и Дэвид Сазерленд (Оклахома). Рефери на ринге - Рассел Мора-младший.

Отметим, что Дэйв Моретти уже работал на двух боях Головкина и Альвареса. Если в первом поединке он отдал победу Геннадию (115-113), то во втором вынес решение в пользу Сауля (115-113).

Стив Вайсфельд судил второй поединок между боксерами. Тогда он увидел победу Альвареса со счетом 115-113.

Напомним, что трилогия Сауль Альварес - Геннадий Головкин состоится 17 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Поединок пройдет в рамках второго среднего дивизиона (до 76 кг). Предыдущие две встречи прошли в среднем весе (до 72 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1985026-naznacheny-sudi-na-tretiy-boy-mezhdu-golovkinym-i-kanelo/