Мурат Гассиев: В третьем бою Головкин уверенно победит Канело

Геннадий Головкин и Мурат Гассиев. Фото: instagram.com/gggboxing/

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе российский боксер Мурат Гассиев высказался о третьем бое между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом, передает NUR.KZ со ссылкой на Youtube-канал BoxingTV.

По словам российского боксера, в трилогии Головкин закроет все вопросы и одержит уверенную победу над Канело.

"Я считаю, что Головкин в этом бою поставит точку, закроет все вопросы и уверенно победит. Буду болеть за Геннадия, как и всегда, потому что он мой друг, старший товарищ и наставник. Он мне очень много помогал на протяжении всего времени, которое я проводил с ним в Штатах.

Я знаю, как Головкин трудится, пашет в зале. Я в нем не сомневаюсь. Ответы все получат в сентябре, после поединка", - заявил Гассиев.

Напомним, что третий бой между Головкиным и Канело состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Заряжайте на самый долгожданный бой народного героя и выигрывайте iPhone 14 от Parimatch!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1984844-murat-gassiev-v-tretem-boyu-golovkin-uverenno-pobedit-kanelo/